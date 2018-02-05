سحر نصر تطلق حملة جديدة للاستثمار

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حملة جديدة للترويج للاستثمار في مصر.



وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات في فيديو نشرته الوزارة على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع يوتيوب، إنه لا يوجد أحسن من الوقت الحالى للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن العائد بها من أعلى العوائد عن أى دولة اخرى.



وأوضح أن قانون الاستثمار يساهم في القضاء علي البيروقراطية والقوانين المكملة له تشجع المصريين على زيادة استثماراتهم، مؤكدا أنه من المهم أن ينجح المستثمر المصرى لأن المستثمر الأجنبى ينظر الي نجاحه.



وذكر أن هناك تطور كبير حدث في مصر من إنشاء طرق جديدة ومحطات طاقة تكفى لنحو 10 سنوات وأكثر وتكفى للاجيال القادمة، كما أن اكتشافات الغاز في البحر الأوسط تكفي الإنتاج المحلى وتكون قابلة للتصدير.









وعلي صفحة الوزارة علي فيس بوك



لمشاهدة الفيديو علي صفحة الوزارة علي يوتيوب:





المال- خاص