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عقـــارات
مدبولي يطالب بسرعة الانتهاء من الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد
الإثنين 05 فبراير 2018 05:41 م
وزير الاسكان
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وزير الاسكان
بدور إبراهيم
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أعمال التشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بالمدينة.
وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من الحديقة المركزية بالمدينة، وفتحها للجمهور بالصيف المقبل، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسويق منطقة المطاعم والكافيهات بالحديقة، بحيث يتم التشغيل مع فتح الحديقة للجمهور.
وأعلن وزير الإسكان أن الوزارة ستعمل على تنفيذ حديقة مركزية بهذا المستوى في مختلف المدن الجديدة، بحيث تكون متنزهاً ترفيهياً للسكان، وتسهم في جذب المواطنين والاستثمارات لهذه المدن.
وخلال الزيارة أوضح المهندس أحمد إبراهيم أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع، ويجري الانتهاء من المرحلة الثانية، حيث بلغت نسبة إنجازها 80 %، وتم استكمال توريدات مناطق النوافير وألعاب الأطفال بالكامل، وتم استكمال توصيل الغاز الطبيعي للمشروع بالكامل، كما يجري الانتهاء من استكمال تشطيبات وتجهيزات البحيرة حيث بلغت نسبة إنجازها 85%.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه يجري العمل بمعدلات سريعة للانتهاء من تنفيذ الحديقة في الموعد المحدد، وفتحها للجمهور للاستمتاع بها خلال موسم الصيف المقبل.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات، مشيراً إلى أن الدكتور ماهر استينو قام بتصميها، ويتولى الإشراف على تنفيذها، وهو الذي قام بتصميم حديقة الأزهر.
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