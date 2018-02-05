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سيـــاســة
الأكاديمية العربية تحيل نجل عنان للتحقيق
الإثنين 05 فبراير 2018 05:36 م
سمير سامي عنان
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سمير سامي عنان
معتز محمود
قررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحالة سمير سامى عنان الموظف بالشئون العربيه بالأكاديمية للتحقيق بسبب نشر بعض الأراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به
وقال معتز خميس مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إن الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية قد قام بالتوجيه بالتحقيق مع سمير سامى عنان فيما هو منسوب إليه من قيامه بنشر بعض الأراء والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به .
وأشار "خميس" فى بيان للأكاديمية إلى أنه تم التحقيق مع سمير سامى عنان أمس، حيث تم إيقافه عن ممارسة العمل بالأكاديمية وإحالته التى لجنة المسألة وهى أعلى سلطة مسألة وجزاء فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .
تجدر الإشارة الى أن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى هى أحد مؤسسات جامعة الدولى العربية وتعامل معاملة دبلوماسية ويجب على العاملين بها الالتزام بعدد من القواعد المترتبة على ذلك.
وسمير نجل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاسبق الفريق سامى عنان والذى تم توقيفه مؤخرا على خلفية إعلان نيته الترشح للرئاسة قبل استيفاء إجراءات إخلاء طرفه من القوات المسلحة، كونه لايزال فريقا مستدعٍ على قوة القوات المسلحة
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