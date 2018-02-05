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سيــارات
أسعار طرازات سيات تتأرجح على مدار 2017
الإثنين 05 فبراير 2018 04:43 م
سيات
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سيات
شريف عيسى
تأرجحت أسعار سيات الإسبانية على مدار عام 2017 صعوداً وهبوطاً، وذلك وفقاً للقوائم السعرية الصادرة عن وكيلها الحصرى فى مصر، ممثلاً فى شركة كيان للتجارة والاستثمار، عن شهر يناير خلال عامى 2017، و2018.
وارتفعت أسعار إبيزا خلال تلك الفترة بقيمة 24 ألفاً، بعد أن كانت فى يناير من العام الماضى قد بلغ سعرها 255 ألفاً، بات سعرها الآن 279 ألفاً، بنسبة نمو 9%، بعد أن أقدم وكيل العلامة التجارية على طرح الجيل الخامس الجديد كلياً منها.
بينما تراجعت أسعار ليون بنسبة 5% عن قيمتها خلال 2017، ليصبح سعرها حالياً 375 ألفاً، بدلاً من 395 ألف جنيه، بعد إقدام كيان للتجارة والاستثمار على طرحها بمحرك سعة 1.2 لتر، بدلاً من 1.6 لتر، مما أسهم فى خفض قيمتها بـنحو 20 ألف جنيه، لحصولها على الإعفاء الجمركى وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحركات التى تبلغ سعتها 1.2 لتر قد حصلت على إعفاء جمركى كامل بداية من عام 2014.
أما عن طراز توليدو، فثبت أسعارها عند نفس السعر وهو 295 ألف جنيه على مدار عام كامل.
ويوضح الجدول التالى أسعار طرازات سيات خلال شهر يناير من العام الحالى والصادرة عن كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار:
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