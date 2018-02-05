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رياضة
الشعلالي يقود مران الأهلى للغائبين عن لقاء الاتحاد
الإثنين 05 فبراير 2018 04:35 م
الشعلالي يقود مران الأهلى للغائبين عن لقاء الاتحاد
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الشعلالي يقود مران الأهلى للغائبين عن لقاء الاتحاد
على المصرى
قاد التونسي أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران خاص لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الاتحاد السكندري أمس، بمشاركة حسام غالي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وحسام عاشور وصبري رحيل ومحمد شريف وصلاح محسن ووليد سليمان، وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية في المران الذي قاده الشعلالي، فضلا عن جانب من التدريبات بالكرة.
من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة والمقاولون العرب المقبلة والمحدد لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري الممتاز، موضحا أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة الاتحاد الأخيرة ، على أن يبدأ الإعداد من اليوم لبعض اللاعبين للمباراة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب.
وأشار عبدالحفيظ إلى أن صعوبة مباراة المقاولون تأتي من كون الاهلي سيواجه الفريق نفسه مرتين متتاليين في مدة زمنية قصيرة، حيث يخوض يوم الخميس المقبل المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس للدور الأول، ويواجه المقاولون مجددًا يوم الاثنين القادم على استاد القاهرة في الجولة الـ 23 للدوري، وهو ما يجعل من المباراتين المتتاليتين أمرا صعبا على الأهلي ويحتاج لتجهيز اللاعبين بصورة خاصة للمباراتين.
وأضاف مدير الكرة أن البحث الدائم عن الثلاث نقاط والعروض المميزة على المستوى الفني هو هدف الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لضمان صدارة الدوري حتى نهايته المسابقة رسميا.
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