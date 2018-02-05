5 شركات تتربع على عرش التأجير التمويلى خلال 2017

التأجير التمويلي

أحمد الدسوقى



تربعت 5 شركات هى: "تكنوليس، كوربليس، جى بى، المجموعة المالية هيرمس، التوفيق" للتأجير التمويلى، على عرش التأجير التمويلى خلال 2017، بعد ان استحوذوا على أكثر من 55% من عقود النشاط التى قدرت 28.5 مليار جنيه، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وجاءت تكنوليس فى المرتبة الأولى بعد أن أبرمت 38 عقدًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.3%، تليها شركة كوربليس التى أبرمت 165 عقدًا بقيمة 3.45 مليار جنيه، وبحصة سوقية قدرت بنسبة 12.1%، فى حين احتلت جى بى للتأجير التمويلى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 12% وبقيمة عقود بلغت 3.43 مليار جنيه.



بينما جاءت المجموعة المالية هيرمس فى المرتبة الرابعة، بعد أن أبرمت عقودًا بقيمة 2.8 مليار جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 10.1%، واحتلت التوفيق المركز الخامس بعد نجاحها فى إبرام عقود بقيمة 2.3 مليار جنيه، ليصل إجمالى حصتها السوقية إلى 8.4% خلال العام الماضى 2017.