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بورصة وشركات
5 شركات تتربع على عرش التأجير التمويلي خلال 2017
الإثنين 05 فبراير 2018 03:39 م
توفيق للتأجير التمويلي
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توفيق للتأجير التمويلي
أحمد الدسوقى:
تربعت 5 شركات هى "تكنوليس، كوربليس، جى بى، المجموعة المالية هيرمس، التوفيق " للتأجير التمويلى، على عرش التأجير التمويلى خلال 2017 بعد أن استحوذت على أكثر من 55% من عقود النشاط التى قدرت 28.5 مليار جنيه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت تكنوليس فى المرتبة الأولى بعد أن أبرمت 38 عقدا بقيمة 3.7 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 13.3%، يليها شركة كوربليس التى أبرمت 165 عقدا بقيمة 3.45 مليار جنيه وبحصة سوقية قدرت بـ12.1%، فى حين احتلت جى بى للتأجير التمويلى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 12% وبقيمة عقود بلغت 3.43 مليار جنيه.
وبينما جاءت المجموعة المالية هيرمس فى المرتبة الرابعة بعد أن أبرمت عقودا بـ 2.8 مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية قدرها 10.1%، احتلت التوفيق المركز الخامس بعد نجاحها فى إبرام عقود بـ 2.3 مليار جنيه ليصل إجمالى حصتها السوقية إلى 8.4% خلال العام الماضى 2017.
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