مصر للممتلكات تقتنص وثيقة التأمين على مطار القاهرة

مطارات القاهرة

الشاذلى جمعة:



اقتنصت شركة "مصر للممتلكات"، وثيقة التأمين على ميناء القاهرة الجوى "مطار القاهرة"، بعد منافسة مع عدد من الشركات.



قال عمرو مختار، مدير عام الطيران في "مصر للتأمين"، إن شركته ستغطي أخطار المسئولية المدنية قبل الغير، بإجمالي مبالغ تصل إلي 750 مليون دولار - بما يوازي 13.3 مليار جنيه، وتتولي شركة التأمين بموجب العقد، دفع أي مبالغ تعويض يكون العميل ملزماً بسدادها نيابة عنه، بموجب حكم قانوني نهائي، علي ألا يتجاوز المبلغ المذكور في الوثيقة.



ويتم سداد التعويض في حالة تسبب العميل في أي خطر يؤدي إلي إصابة جسدية، أو وفاة، بالإضافة إلي أي خسائر أو تلف في ممتلكات الآخرين.



وأشار "مختار" إلي أن التغطيات تشمل مسئولية العميل، أو العاملين لديه، بسبب خطأ أو إهمال من قبل المؤمن له، أو أي من موظفيه، وكذلك أخطار الإرهاب والاختطاف التى قد يتعرض لها الغير (الطرف الثالث) بالمطار.



تستحوذ مصر للتأمين علي 95% من أقساط السوق، في فرع تأمينات الطيران، وتحتفظ الشركة بنسبة 3% من الأخطار الكبري في تأمينات الطيران، وتصل إلي 55 في الأخطار الصغيرة ، علي أن يتم إعادة النسبة الباقية لدي شركات إعادة التأمين في الخارج، ومنها "ميونخ رى" لإعادة التأمين الألمانية، و "AIG" الأمريكية.



بلغت أقساط سوق التأمين المصرية فى فرع تأمينات الطيران 378 مليون جنيه، خلال الشهور العشرة الأخيرة من العام الماضي 2017، مقابل 10 ملايين جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة بنفس الفرع 482 مليون جنيه مليون جنيه، مقابل 252 مليون خلال فترتي المقارنة، نتيجة سداد تعويضات الطائرة المصرية القادمة من باريس، التى تحطمت فى البحر المتوسط العام الماضى.



