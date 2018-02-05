الإسكندرية تطلق التيار الابتدائى بمشروع إنارة الطريق الساحلى

طرق جديدة 99

مها يونس



بدأت محافظة الإسكندرية اليوم، تشغيل التيار الابتدائى على مشروع إنارة الطريق الساحلي من الكيلو ٢١ وحتى الكيلو ٣٤.٥ بنطاق حي العجمي، والمنفذ بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع بعدد ١٣ برن وتغذيتها من ١٢ محولا، وذلك لإنارة ٦٣٣ عمودا مزدوجا بكشافين ليد قدرة ١٥٠ وات.



وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالمشروع فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وشبكات الإنارة بالمدينة وتوفير كل سبل الأمان لضمان سلامة المواطنين، وتفادياً لوقوع أية حوادث ناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق الرئيسية.









