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سيـــاســة
إعادة محاكمة أحد أعضاء خلية الصواريخ 4 مارس
الإثنين 05 فبراير 2018 02:22 م
متهم
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متهم
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم «عمرو فاروق» في القضية المعروفة بـخلية الصواريخ لجلسة ٤ مارس المقبل، لمرافعة الدفاع.
كانت النيابة قد اتهمته مع آخرين بإدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات،
و أصدرت المحكمة حكما على المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة من جديد.
وزارة الداخلية
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