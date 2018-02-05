بدء نقل شاغلى الـ129 عمارة بالقطامية للأسمرات

بدور إبراهيم



زغاريد وأفراح وسعادة بالغة لباقى سكان الوحدات السكنية غير الآمنة، بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، الذين بدأ نقلهم اليوم إلى الوحدات الجديدة المفروشة بالأثاث والمزودة بالأجهزة الكهربائية، بحى الأسمرات، والتي تعاقدوا عليها بنظامى التمليك والإيجار.



وصرح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأن سيارات الهيئة بدأت منذ الصباح فى نقل المواطنين الذين تعاقدوا، إلى وحداتهم الجديدة بحى الأسمرات، وكان فى استقبالهم مسئولو الحى، لتيسير أعمال التسكين، وسرعة إنهاء إجراءات الاستلام، مشيرا إلى أن المواطنين عبروا عن سعادتهم، بنقلهم من الوحدات غير الآمنة، ونقلهم لوحدات جديدة، بعقود قانونية، وبحى متكامل الخدمات، على أعلى مستوى من التنفيذ.



وتوجه رزق بالشكر لجميع المسئولين بكل الوزارات والجهات التى ساعدت فى إتمام هذا العمل بصورة حضارية، موجهًا الشكر على وجه الخصوص لمسئولى وزارة الداخلية، والضباط والجنود، المتواجدين لتأمين نقل المواطنين، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من نقل جميع السكان إلى الأسمرات، سيتم البدء على الفور في إزالة العمارات غير الآمنة، حيث سبق نقل ساكنى عمارات المرحلة الأولى بالقطامية، وتم إزالة الـ11 عمارة (9 عمارات باقى عمارات المرحلة الاولى + عمارتين من المرحلة الثانية) التي تم نقل سكانها، بتاريخ (9، 10)/12/2017، وبحضور أمنى مكثف لقوات الشرطة.



وأوضح أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.