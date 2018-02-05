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نقل وملاحة
تدشين أول خط طيران شارتر لربط العواصم العربية بالإسكندرية
الإثنين 05 فبراير 2018 01:06 م
تدشين أول خط طيران شارتر لربط العواصم العربية بالإسكندرية
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تدشين أول خط طيران شارتر لربط العواصم العربية بالإسكندرية
المال - خاص
شهدت عروس البحر المتوسط مساء اليوم حفل تدشين أول خط طيران "شارتر" لربط الإسكندرية بالعواصم العربية من اجل التبادل السياحي ليبدأ ببيروت وليمتد بعد ذلك ويشمل عدد من العواصم العربية وذلك داخل فندق إيسترين المنتره.
ووقع ايهاب الجندي العضو المنتدب لمجموعة مارسيليا للتنمية السياحية، عقد طيران "شارتر" بالتعاون مع جورج بوليس رئيس مجلس ادارة "تي شوري" وسط لفيف من العاملين بالسياحة.
كما تم الاتفاق مع عدد من منظمي الرحلات السياحية في بعض الدول لتنظيم رحلات سياحية لربط الاسكندرية والساحل الشمالي ومرسي مطروح بالدول العربية بحضور ياسر رجب رئيس مجلس ادارة "مارسيليا" وسامي عبد الرحيم عضور مجلس ادارة مارسيليا.
وأعلن جورج بولس رئيس أكبر شركة للطيران العارض في الوطن العربي أنه حصل مساء أمس علي موافقة الأمن العام علي دخول السائحين القادمين من لبنان علي الطائرات الشارتر بدون تأشيرة وبذلك تكون الإسكندرية هي المدينة المصرية الثانية بعد شرم الشيخ التي يتم دخولها بدون تأشيرة.
وأشار إلي أن هناك جهود لتطبيق ذلك علي بعض الدول العربية الأخري مثل تونس والمغرب، مضيفا أنه سيتم خلال العام الحالي زيادة عدد الطائرات الشارتر الوافدة الي شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية الي ١٥٠٠ رحلة بزيادة ٣٠٠ رحلة عن العام الماضي الذي حقق ١٢٠٠ رحلة طيران عارض فقط.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع محموعة مارسيليا للتنمية السياحية لفتح أسواق سياحية جديدة يتم جلبها عن طريق الطيران الشارتر وتشمل جميع الدول العربية والأجنبية التي تقل ساعات الطيران بينها وبين مناطق مصر السياحية عن ٥ ساعات.
ومن جانبه قال إيهاب الجندي العضو المنتدب لمجموعة مرسيليا للتنمية السياحية والتي تبلغ استثماراتها ٣ مليار جنيه ان المجموعة قررت إنشاء استثمارات جديدة بمجال السياحة العلاجية، عن طريق مشروعها بواحة سيوة المزمع الانتهاء منه في ٢٠١٩، والخاص بإنشاء فندق يضم ٦٠ غرفة وكهفا للملح ومزرعتين للطعام الصحي، كما وقعت عقد شراكة لإدارة القرية البدوية في مرسى مطروح.
وأضاف الجندي، أن الشركة توسعت في استثماراتها السياحية بمنطقة الساحل الشمالية، حيث أنشأت ٧ قرى في الساحل الشمالي وقريتين في مطروح، و٣ قرى بالإسكندرية، وكانت لديها رغبة في إدارة فنادقها بدون خمور ولم يسمح القانون، غير أنها أسست فندق إيسترن إسكندرية كأول علامة تجارية بدون خمور، لافتا أن المجموعة استثمرت نحو ١٥٠ مليون جنيه في القطاع السياحي.
وأكد أن الشركة تنوي المشاركة بمعرض قبرص لترويج خط طيران "دافوس-إسكندرية"، لجذب السياحة القبرصية للمنطقة الساحلية المصرية، إلى جانب تسيير خط طيران من بيروت إلى برج العرب، كما تستهدف جذب السياحة الإيطالية مرتفعة الإنفاق، حيث يمكن توفير رحلات قصيرة للترانزيت في العلمين والساحل الشمالي باستغلال مطار العلمين الجديد.
وتابع الجندي أن الشركة كانت تدرس اقتحام مجال السياحة العلاجية، غير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانشاء منتجعات استشفائية والاهتمام بهذا النمط السياحي في السنوات الحالية، دعمت فكرة الشركة، موضحا أن مشروعات الطرق والكباري التي نفذتها الدولة سهلت بالفعل للمستثمرين افتتاح مشروعات جديدة واستغلال شبكة الطرق في تطوير المناطق غير المعمرة، وهو ما يتجلى في إنشاء مطار سيوة الذي سيفتح الباب أمام دعم استثمارات السياحة العلاجية هناك.
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