انقطاع المياه عن 5 مناطق بالجيزة 24 ساعة

. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية

بدور إبراهيم



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق ( المهندسين - الصحفيين - ميت عقبة - ميدان لبنان - شارع السودان - ومتفرعاتها ) وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح الأربعاء الموافق 7/2/2018 حتى 8 من صباح اليوم التالى الخميس 8/2/2018، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق وما يترتب عليه من تحويلات لخطوط مياه الشرب.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.













