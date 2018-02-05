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استثمار
زوبع تبحث مع مسئول منغولى تعزيز العلاقات الاقتصادية
الإثنين 05 فبراير 2018 11:38 ص
منى زوبع 11
أخر الأخبار
منى زوبع 11
المال - خاص:
التقت مني زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، دافاسورين دامدينسورين، مساعد وزير الخارجية المنغولي، للوقوف على أوجه التعاون الثنائي في إطار الاهتمام المتواصل والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون مع شركائنا في التنمية، ومن بينهم الشريك المنغولي، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير المنغولى لدى القاهرة.
ورحبت منى زوبع بالمسئول المنغولي، معربة عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزا و تعميقا للعلاقات بين البلدين، و تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني التي تم توقيعها، وكذلك فتح أفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمارى.
وناقش الجانبان تفعيل توصيات البيان المشترك الصادر عن الدورة الأولي للجنة المشتركة المصرية – المنغولية، وكذلك البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي حتى 2018 وفي هذا الإطار أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة، علي حرص د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، علي تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وضخ استثمارات منغولية جديدة في مصر.
واتفق الجانبان علي تعزيز مجالات التعاون المشترك، وانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية المنغولية لدعم سبل التعاوني الثنائي في كل المجالات.
وبحث الاجتماع تشجيع التعاون الثنائي في مجالات الصحة، والأدوية، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة لدى كلا البلدين.
وأكدت "زوبع" حرص مصر علي نقل خبرتها لتحقيق نتائج ملموسة في منغوليا، من خلال التركيز على بعض المجالات مثل الاستثمار والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة.
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