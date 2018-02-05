جمعية اتصال تستعرض إستراتيجيتها الخمسية أمام القاضي

محمد فتحى

تكشف جمعية "اتصال" نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ اليوم؛ عن استراتيجيتها خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2023 وذلك خلال اولى لقاءات اتصال مع الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة Meet The Government، وذلك في اطار سعيها لتوطيد العلاقة بين الحكومة المصرية والشركات الاعضاء فيها.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال أبرز الانشطة والفعاليات خلال السنوات القلية المقبلة والتى تشمل إعادة هيكلة بعض البرامج وإدخال تعديلات جديدة على البرامج القائمة، كما تتضمن الاستراتيجية تدشين برامج جديدة تتناسب واحتياجات سوق العمل والشركات الأعضاء في "اتصال" والتى تتم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"ايتيدا".

كما يستعرض د. الطحاوي المشروعات التي تنفذها "اتصال"، والتي تتماشى وتتوافق مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمبادرات التي تقوم الوزارة وجهاتها التابعة بتنفيذها في مجالات: إعداد الكوادر الشابة وتمكينها من اكتساب الخبرات اللازمة لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى النشء، بالإضافة إلى مشاركة "اتصال" في مشروعات بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب لتنفيذ برامج دعم ريادة الأعمال، والتركيز على عدد من محاور العمل المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أهمها: الأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتطويع أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الاجتماعية، وبناء القدرات البشرية، واتاحة الإنترنت السريع للجميع، ونظم برمجيات الروبوت، وتبني التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التجارة الالكترونية.