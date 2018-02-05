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اقتصاد وأسواق
البنا يصدر قراراً لتشكيل مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية
الإثنين 05 فبراير 2018 11:05 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
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الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
الصاوى أحمد
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 159 لتشكيل مجلس إدارة الزراعات التعاقدية، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية.
ووفقاً للقرار الوزاري، يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كل من: نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ونائب الوزير لشئون استصلاح الأراضى، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومدير مركز الزراعات التعاقدية.
ويضم في عضويته أيضاً: رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فضلاً عن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية.
وضمن تشكيل مجلس إدارة المركز: رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي، ورئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلاُ عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية بالوزارة، والمستشار القانوني للوزارة، فضلاً عن ممثل للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية وممثل عن الغرفة التجارية.
ومن جانبه قال البنا إن المركز يأتي في صالح المزارع وحمايته، والحفاظ على حقوقه، فضلاً عن تشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بحيث يضمن الفلاح تسويق محصوله، والحصول على عائد مجز منه.
الزراعة التعاقدية
وزارة الزراعة
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