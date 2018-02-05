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عقـــارات
مدبولي: الإسكان تعد قائمة بشركات المقاولات غير الملتزمة
الإثنين 05 فبراير 2018 10:51 ص
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
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الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تُعد قائمة بأسماء شركات المقاولات المُسند لها تنفيذ أعمال، والتي لا تلتزم بالتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات، وبمدة تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وكذا تقوم إثارة المشاكل والمعوقات مع جهات الإشراف، بحيث سيتم اتخاذ إجراءات ضدها، ومنها وضعها فى قائمة سوداء ممنوع التعامل معها فى جميع جهات الوزارة.
وأوضح الوزير أن الدولة تنفذ عددا ضخما من المشروعات، لم يسبق فى تاريخها، وهذه فرصة ذهبية لشركات المقاولات الجادة، وبالفعل هناك شركات مقاولات جادة، استغلت هذه الفرصة، وتوسعت فى أعمالها، وأصبح لديها مصداقية مع الوزارة، بينما على الطرف الآخر، هناك شركات مقاولات متقاعسة، ولا تلتزم، سواء فى مواعيد التنفيذ، أو فى جودة الأعمال، على الرغم من أن الوزارة لا تتأخر فى دفع المستحقات المالية للشركات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الحالية من بناء الوطن تستدعى مضاعفة الأعمال، والجهود، من جميع شركات المقاولات على وجه الخصوص، لتحقيق ما يصبو إليه المصريون من تنمية، وتعمير.
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