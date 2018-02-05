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تذكار جيتى 11
الإثنين 05 فبراير 2018 09:59 ص
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شخصية جيتى
كان جيتى- فيما أورد الأستاذ العقاد- ربعة يميل إلى السمرة على خلاف أهل الشمال، وثيق البنيان مهيب الطلعة، له بنية عامرة وجسد صلب، ممشوق القوام، وحسن الهندام ولا سيما فى سن الشباب، مع أنه ولد هزيلاً مشكوكًا فى حياته وعاش شديد الحس والتنبه إلى يوم مماته، ولصلابته هذه استطاع أن يكافح النزيف الرئوى الذى اعتراه فى أيام الطلب بمدينة ليبزج وعاوده المرة بعد المرة فى الكهولة والهِرم، فصان له بنيانه الصحة واعتدال المزاج معظم أيام حياته.
بدأ رياضة النفس وتربيتها على الصبر والاتزان ومغالبة النزوات وثورات الشعور وهو فى عنفوان الفتوة، ولمّا لاحظ فرط تأذيه بالأصوات الصادعة والروائح الساطعة، راض أذنيه بالوقوف طويلاً إلى جوار الطبول المدوية والأجراس العالية، وتعمّد الصعود إلى القمم الشاهقة والنظر منها إلى الأرض ليغالب الدوار الذى كان يأتيه حتى تغلّب عليه.
وكان همّه الأكبر من تربية النفس أن يعيش على سنة القصد والاتزان، مقتديًا بقدماء اليونان، فتمّ له ما كان يصبو إليه وظهر القصد فى معيشته كما ظهر فى تفكيره.
ولم يكن جيتى يتحرج من المزاح والفكاهة فى شبابه، فكان حبيبًا للأطفال فى كل بيت يزوره لتفننه فى اختراع الألاعيب والأضاحيك.
على أنه اعتصم بعد شبابه بجفوة باردة، وجعل لا يتحدث ولا يخف إلى حديث غير الحفائر والعظام وما إليها.
ووصف هذه الجفوة الباردة «هينى» بفكاهته المعهودة، كما وصفها الكاتب الروسـى «مرجكفسكى».
ولم يتوقف الأمر عند البرود فى محضره، فلوحظ أنه لا وجود فى حياته لصلةٍ حية بينه وبين بنى الإنسان فى ذلك العصر الفوار بالحوادث الإنسانية.
فقد عكف على نفسه لا يعنى بغير ما يعنيها ولا يكلفها جهدًا للخوض فى هذا الغمار، وكانت أمم العالم تعج بالخطوب وتعتلج بالآمال والآلام وهو قابع وراء أسوار نفسه لا يطل منها إطلالة عطف أو اهتمام.
ولامه الناس على جموده إبان النهضة الوطنية فكان يقول : «إنها لدنيا سخيفة
لا تعرف ما تروم ولا حيلة معها إلاَّ أن ندعها تلغو كما تشاء. فكيف كنت ترانى أحمل السلاح بغير بغضاء؟ ومن أين لى بالبغضاء فى غير شباب؟ لو حدثت هذه الأمور لى وأنا فى العشرين لما كنت آخر من يهب ويهيب. ولكنها حدثت وأنا قد جاوزت الستين.... وفيما بينى وبينك أنا لا أبغض الفرنسيين وإن كنت حمدت الله حين خلصت منهم البلاد».
وليس قول جيتى هذا إلاّ احتجاج مُحْرَج لا يدرى ما يقول، وإلاّ فكيف عرف أن يحب الفتاة الحسناء ويخطبها للزواج فى الرابعة والسبعين ولم يعرف أن يبغض أعداء بلاده فى الستين؟ وهل كان شأنه فى هموم الألم وآلام المظلومين يوم جاوز الستين إلاَّ كشأنه فيها وهو دون الخمسين ودون الأربعين؟
قارن «ماتسينى» بطل إيطاليا الوطنى وقديسها بين جيتى وبيرون فى هذه الخصلة، فرمز إلى بيرون بقوله : «وأنظر فوقى فإذا بباز كبير من بزاة الألب يعلو تارة ويهبط أخرى وهو يقتحم العاصفة فى كبة الرياح الهوج كأنما كان يهجم عليها هجمة القريع على القريع، وكلما جلجل الرعد جد الطائر النبيل فى العلو كأنما يجيبه ويتحداه. فظللت أتبعه بنظرى برهة حتى غاب فى ناحية الشرق عن العيان».
ورمز إلى جيتى بقوله : «ثم نظرت إلى الأرض على نحو خمسين خطوة منى فإذا بالطائر أبى حديج قابع هناك على هينة واستقرار بين حرب العناصر الزبون، ورأيته مرتين أو ثلاثًا يرفع رأسه قبل مهب الريح بهيئة لا توصف من الاستطلاع الضعيف وقلة الاكتراث !! ثم أعرض عن هذا ورفع إحدى ساقيه النحيلتين وزوى رأسه تحت جناحه وتهيأ للنعاس فى هينة واستقرار».
وأضاف ماتسينى : «ذكرت بيرون وجيتى حينذاك وذكرت حياة أحدهما تموج بالزعازع وحياة الآخر تغمرها السكينة والسلام. وذكرت الينبوعين الزاخرين اللذين ختم عليهما واستنفدهما هذا الشاعران».
ولا يقتنع الأستاذ العقاد بالمعاذير التى التمسها محبو جيتى له، فيعقب بأن من فاته الشعور بآلام بنى الإنسان، فقد فاته شعور الصدق وفاته شعور الخير، وكلاهما عنصران من عناصر الشعور الجميل.
استغاث به بيتهوفن فى محنته وكتب إليه : «الحق أننى كتبت كثيرًا فى الموسيقى، ولكننى لم أجن شيئًا. ولست الآن وحيدًا لأننى أصبحت من سنوات أبًا لابن أخى الفقيد... كلمات قليلة منك تسعدنى». إلاَّ أن جيتى لم يجبه بكلمة !
وكتب إليه «فويت» صديقه وزميله فى الديوان وهو على فراش الموت يقـول لـه : «... أردت أن أكتب إليك هذه الكلمة وفىّ رمق... آه يا عزيزى جيتى... ولكننا سنعيش معًا فى عالم الروح...». فماذا فعل جيتى؟
ظل يومًا لا يجيب. ثم أرسل إليه ورقة مع خادم !! بينما دار صديقه على بعد خطوات من بيته !
وقس على ذلك علاقاته- فيما يضيف الأستاذ العقاد- بكل من «هردن» و «شيللر» وكلاهما ذو يدٍ عليه فى تنبيهه واستنهاضه.
ويعقب الأستاذ العقاد بأن هذا رجل واضح الأثرة، لم يزعج نفسه قط، لا لخطب فرد، ولا لخطب أمة، ولم يخفق قلبه خفوق الإيثار برحم ولا محبة، وغرامه بالنساء الكثيرات لا ينفى عنه ذلك بل يؤيده، فقد كان غرام فن ورياضة ولم يكن غرام مودة وحياة.
ومع هذا كان جيتى يهرب من الحب كلما كلفه بعض العناء، والغائب عن عينه ليس بحاضرٍ فى قلبه ولا يلبث أن يحجبه النسيان.
وأكبر الظن ـ استشهادًا بما روته «بتينا برنتانو» ـ أنه ورث هذه الخلة عن أبيه ثم نمت مع الزمن فيه.
لقد عُوفى جيتى من شدائد العيش وحرقات الخيبة وأهوال التجارب، ففتر ما بينه وبين الناس من حرارة العطف والولاء وقرابة الألم والعزاء.
وإذا صح «توصيف» الباحثين لمرض جيتى فى شبابه فيما يضيف الأستاذ العقاد، مشيرًا إلى كتاب «تربية جيتى العاطفية» لمؤلفه «روبرت داركور»، وصح استدلال هؤلاء الباحثين على هذا المرض بأعراضه التى وردت فى رسائله وكتبه بأنه راجع إلى موت
أولاده، وأن من شأن هذا المرض فى أغلب الأحيان أن يضعف العطف ويدخل الجفوة فى الطباع.
إلاَّ أن الأستاذ العقاد لا يقتنع بهذه المعاذير، ويسوقها فقط لإنصاف ذلك العبقرى الكبير وتصويره على جليته بغير إجحاف.
على أن جيتى إن كان لم يكدح لغيره، فهو لم يكدح لنفسه.
وإنْ كان قد أحجم عن تدبير الخيرات، فإنه قد أحجم لذلك عن تدبير الشرور.
ولكن هل يكفى الإحجام عن تدبير الشرور ـ فيما أرى شخصيًّا ـ لتبرير أو غفران القعود عن تدبير الخيرات؟!
على أن كل نقيصة تؤخذ على جيتى، هى فى نظر الأستاذ العقاد نقيصة فنية بالمعنى الذى ألمع إليه، أو نقيصة المطاوع المستجيب الذى لا يجاهد فى مكافحة المغريات. وفى هذه الضرورة شفيع ! وفى العبقرية شفيع آخر، فإن أثرة العبقرى الكبير أثرة إنسانية تعنى الناس جميعًا لأنها تشتغل بكل ما يعنى بنى الإنسان، فعسى أن ينفعه هذان الشفيعان.
رجائى عطية
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