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استثمار
مجموعة كليوباترا تستثمر 4 مليارات جنيه خلال عامين
الإثنين 05 فبراير 2018 09:34 ص
محمد أبو العينين 6
أخر الأخبار
محمد أبو العينين 6
دعاء حسنى:
كشف محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، عن ضخ 4 مليارات جنيه، استثمارات بالسوق المحلية، على مدار عامى 2018 و2019.
وقال لـ«المال»، على هامش ملتقى مصر الثالث للاستثمار، أمس الأول، إن الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لمشروعات سياحية، وعقارية، وتجارية، بمناطق العلمين، والعين السخنة، و6 أكتوبر.
ويبلغ رأسمال مجموعة كليوباترا، مليار جنيه، ويتبعها عدد من الشركات، من بينها «سيراميكا فانسى»، و«كليوباترا للأسمنت جالاريا»، و«ألدورادو لصناعة السيراميك والأدوات المنزلية».
وأكد أبو العينين، الذى يرأس الشعبة العامة للمستثمرين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيطالب الحكومة، عبر مذكرة رسمية خلال أيام، بخفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع مواد البناء، وخاصة مصانع السيراميك، من 7 إلى 4 دولارات للمليون وحدة حررية، مشيراً إلى أن سعر التوريد الحالى مرتفع عن السعر العالمى، قائلا: «مصانع السيراميك بتفلس»، مضيفا أن سعر توريد الغاز يهدد تنافسية الصناعة المصرية.
وتضم مجموعة أبو العينين، مصنعا للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان، تم انشاؤه عام 1983بإسم «سيراميكا كليوباترا»، كما تمتلك مجمعًا متكاملاً مكونًا من 17 مصنعًا، يعمل به 16 ألف عامل، ويبلغ إنتاجها السنوى 100 مليون متر مربع، ومليون قطعة من الأدوات الصحية، وتصدر إنتاجها إلى 108 دول حول العالم.
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