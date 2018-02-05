القابضة الغذائية تقترب من شراء مخزون سكر البنجر المكدس

القابضة للصناعات الغذائية

خالد بدر الدين ومحمد مجدى وأحمد عاشور:



عقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعًا منذ أيام مع شركات بنجر السكر النوبارية والدلتا والدقهلية للاتفاق على شراء المخزون الراكد، وتوزيعه على البطاقات التموينية.



قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة النوبارية للسكر، أن الشركة القابضة الغذائية بحثت شراء كميات تتراوح بين 220 و230 ألف طن، تفعيلاً للمقترح الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع الذى عُقد بحضور المهندس مصطفى مدبولى أثناء قيامه بأعمال رئيس الوزراء، منذ أيام، ووزيرى المالية والتموين.



وأضاف كامل لـ«المال» أن القابضة الغذائية ستبحث مع وزارة المالية تدبير المخصصات اللازمة لشراء السكر المكدس بسعر 8000 جنيه للطن.



وأكد مصدر فى القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأولى ملتزمة بشراء المخزون المكدس لدى شركات البنجر، على أن يتم توزيعه على البطاقات التموينية بسعر 9.5 جنيه للكيلو الواحد.



وفى حال إتمام القابضة للصناعات الغذائية صفقة شراء السكر المكدس لدى شركات البنجر ستتمكن من تحقيق فوائض تصل إلى 330 مليون جنيه، عبر شرائها كامل الكمية بنحو 1.760 مليار جنيه، وبيعها مقابل 2.090 مليار.



ولدى شركات بنجر السكر صعوبة فى بيع الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار العالمية دون مستوى 8000 جنيه للطن فى حين كانت تبيع إنتاجها بأسعار بدأت 9000 من جنيه للطن الموسم الماضى، والآن تبحث عن مشترِ مقابل 8000 جنيه.



فى سياق متصل أعلنت شركة ED&F مان هولدينج البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، أن انتعاش محاصيل البنجر وقصب السكر فى أوروبا والهند والبرازيل سيجعل فائض السكر العالمى يرتفع هذا العام بحوالى 7 – 8 ملايين طن خلال موسم هذا العام للسنة الثانية على التوالى.



وأكدت كونا هاك، رئيسة إدارة البحوث بشركة ED&F مان هولدينج، التى تتخذ من لندن مقرًا لها، أن الدول الأوروبية شهدت ارتفاعا فى إنتاج السكر هذا الموسم مع قيام الهيئات الرقابية بتحرير الأسواق، لدرجة أنه من المتوقع ارتفاع صادرات أكبر 28 دولة منتجة فى أوروبا بحوالى 3 ملايين طن، ولكن التجار ما زالوا يترقبون توقعات الخبراء للأسعار خلال الموسم المقبل بعد أن هبطت بحوالى 36 % هذا العام، مقارنة بالعام الماضى.



وذكرت وكالة بلومبرج أن المعروض من السكر سيتفوق خلال الموسم الحالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى على الطلب العالمى بفضل تحسن الإنتاج فى العديد من الدول، ومنها الهند التى من المتوقع أن يرتفع فيها إنتاج السكر بحوالى 500 ألف طن ليصل إلى 27 مليونًا لتحسن الظروف المناخية المواتية وارتفاع محاصيل قصب السكر.