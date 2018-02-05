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أسواق عربية
السعودية تتصدر سوق العطور إقليمياً
الإثنين 05 فبراير 2018 12:34 ص
السعودية تتصدر سوق العطور إقليمياً
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السعودية تتصدر سوق العطور إقليمياً
متابعات:
أظهرت تقارير صادرة عن شركة يورومونيتور إنترناشيونال تصدّر السعودية سوق الجمال والعطور على مستوى المنطقة العربية وعموم الشرق الأوسط، وتتوقع التقارير أن يصل حجم السوق في السعودية إلى 6.9 مليارات دولار بحلول 2021، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار في 2017.
وأعلنت شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، عن إطلاقها النسخة الأولى لمعرض عالم الجمال «بيوتي ورلد السعودية 2018»، الذي يقام في مدينة جدة في الفترة الممتدة من 14 حتى 16 من أكتوبر 2018، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
بيوتي ورلد السعودية تنظمه «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، بالشراكة مع شركة الحارثي للمعارض، ومقرها السعودية، ويعد الحدث الخامس في شبكة «بيوتي ورلد» عالمياً، وذلك بعد المعارض السنوية في دبي (بيوتي ورلد الشرق الأوسط)، واليابان (بيوتي ورلد اليابان واليابان الغربية واليابان فوكوكا).
السعودية
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