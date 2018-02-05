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سيـــاســة
البابا تواضروس يستقبل أعضاء المجلس الملي العام بالمقر البابوي
الإثنين 05 فبراير 2018 12:10 ص
البابا تواضروس الثانى
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وكالات:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعضاء المجلس الملي العام.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في بيان الأحد- إن أعضاء المجلس الملي العام قدموا للبابا تواضروس الثاني التهنئة بمناسبة الأعياد الكنسية.
البابا تواضروس
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