البابا تواضروس يستقبل أعضاء المجلس الملي العام بالمقر البابوي

وكالات:



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأحد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعضاء المجلس الملي العام.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في بيان الأحد- إن أعضاء المجلس الملي العام قدموا للبابا تواضروس الثاني التهنئة بمناسبة الأعياد الكنسية.