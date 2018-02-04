لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش 3 مشروعات قوانين

وكالات:







تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاثنين، 3 مشروعات قوانين حول إشغال الطرق، والمحال العامة، وتشغيل وإدارة المحلات.





وقال بيان صادر عن المجلس إن اللجنة ستناقش في اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1957 في شأن إشغال الطرق.





وأضاف البيان أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، إضافة إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محي الفيومي و60 نائب (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات ، بالاشتراك مع مكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية.







