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اقتصاد وأسواق
اتحاد منتجي الدواجن يحذر من خسائر بسبب الشحنة البرازيلية
الأحد 04 فبراير 2018 10:42 م
الدواجن الحمراء
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الدواجن الحمراء
أحمد صبري
قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن إن سعر كيلو الفراخ المحلى انخفض اليوم ل20جنيها للكيلو بدلا من 27جنيها
وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E أن هذا الانخفاض سببه في المقام الأول استيراد الفراخ البرازيلي من وزارة التموين والتي لاقت رواجا بعد بيع الكيلو بسعر بين 15الى 17جنيها.
وأوضح أن هذا السعر هو اضطراري بعد زيادة العرض، مؤكدا أن البيع بهذا السعر يسبب خسائر كبيرة
وحذر من أن ذلك سيسبب دمارا للمنتجين المحليين.
وأكد أن استيراد الدولة 250ألف طن خلال الشهور الماضية أدى لغرق السوق، موضحا أن الدولة تحتاج من الاستيراد 50 ألف طن فقط .
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