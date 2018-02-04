تراجع جماعي لأسهم الثلاثيني باستثناء جلوبال وإيسترن كومباني

خسائر البورصة المصرية 55

البتروكيماويات وسوديك وبايونيرز الأعلى تراجعا



منى عبدالباري



اكتست جميع أسهم المؤشر الثلاثيني اليوم باللون الأحمر، باستثناء سهمين فقط، فيما كان التراجع الأكبر من نصيب أسهم قطاع البتروكيماويات، وسهمي السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية "سوديك" وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.



وصعد سهم إيسترن كومباني بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 476 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم بنسبة 0.2% ليغلق عند 6.90 جنيه.



وفي المقابل تراجع سهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بنسبة 4% مغلقا عند مستوى 7.86 جنيه، بإجمالي تداولات 4.4 مليون جنيه، كما تراجع سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بنسبة 3.15%، مغلقا عند 9.23 جنيه، بإجمالي تداولات 15.7 مليون جنيه، كما تراجع أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنحو 2% مغلقا عند 29.30 جنيه، بإجمالي تداولات 13.9 مليون جنيه.



وكان من الأعلى تراجعا أيضا سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 3.26% إلى مستوى 8.31 جنيه، وسهم "سوديك" بنسبة 4.22% عند 18.14 جنيه.



يشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت تراجعا جماعيا بختام تداولات اليوم الأحد على أصداء تراجع السوق الأمريكية لأدنى مستوى لها منذ يونيو 2016، كما اتجه الأجانب للبيع بقوة بنحو 89.7 مليون جنيه.



وخسر EGX30 ما نسبته 1.42%، ليغلق عند مستويات 14874 نقطة، و تراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.5% عند مستوى 857.8 نقطة.