انتهاء أعمال لجنة الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة مصر

على عبد العال

ياسمين فواز



انتهت مساء اليوم الأحد أعمال اجتماعات الدورة رقم 277 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت على مدار يومين بمشاركة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة وممثلي المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد.



وناقشت اللجنة على مدار اليومين عدداً من الموضوعات المهمة، منها إستراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، كما أرجأت اللجنة اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية، انتظارا لتقديم أية تعديلات أخرى من الدول الأعضاء تمهيداً لاعتمادها في الاجتماعات القادمة للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها نهاية شهر مارس المقبل في جنيف.



ومن المقرر أيضا ان ينعقد غدا اجتماع اللجنة الاستشارية العليا رفيعة المستوى المعنية بالإرهاب في اجتماعها الأول بعد تشكيلها لوضع إستراتيجيتها وخطة عملها والتي تشترك مصر في عضويتها