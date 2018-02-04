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بورصة وشركات
الزيوت المستخلصة تلغي مزاد قطعة أرض بدمنهور لعدم تقدم أحد
الأحد 04 فبراير 2018 09:28 م
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
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شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
رجب عزالدين
أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن فشل مزاد بيع قطعة أرض بدمنهور لعدم تقدم أحد لفاعليات المزاد.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المزاد أقيم فى موعده المقرر اليوم الأحد فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ولم يتقدم أحد وبناء عليه فقد تم إلغاء المزاد.
وأعلنت الشركة فى ديسمبر الماضى عن تحديد جلسة بيع بالمزاد العلنى لقطعة أرض شونة دمهنور فى 4 فبراير 2018.
ووافقت عمومية الشركة غير العادية فى 19 أكتوبر الماضى على بيع شونة دمنهور فى مزاد علنى، إضافة إلى موافقتها على بيع 3 خطوط إنتاج متضمنة بيع خط وحدة توليد الإيدروجين، وخط إنتاج الصفيح 2 ك، وخط إنتاج الصفيح المربع.
وتحولت الشركة للربحية خلال خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي لتسجل 20.4 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 20.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
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