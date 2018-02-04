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سيـــاســة
وزيرة الهجرة: سأقوم برحلات للخليج وأمريكا بشأن الانتخابات الرئاسية
الأحد 04 فبراير 2018 09:02 م
الانتخابات الرئاسية
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الانتخابات الرئاسية
أحمد صبري
قالت نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج إنها ستنظم عدة رحلات خارجية فى الأيام المقبلة لحشد المصريين فى الخارج للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة اضافة الى عقد مؤتمرات لهم للتوعية بالانتخابات .
وأشارت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الدول التي سيتم زياراتها للحشد هي دول الخليج واستراليا وامريكا وكندا مؤكدة أن مجلس الوزراء شدد على أهمية التواصل مع السفرات لمساعدة المصريين في الخارج في هذا الشأن
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