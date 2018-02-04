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اقتصاد وأسواق
قطاع الأعمال: مصنع سكر المنيا سيسد عجزا يصل إلى 75%
الأحد 04 فبراير 2018 08:53 م
السكر 1
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السكر 1
أحمد صبري
قال الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال إن مصنع السكر الجديد الذى سيتم تدشينه بمحافظة المنيا بشراكة مع الحكومة والإمارات سيسد عجز استيراد السكر بنسبة 75%
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن المصنع سيتم الانتهاء من بناءه خلال 3سنوات كما سيتم الانتهاء من استصلاح الأرضي التي سيتم زراعتها خلال 5سنوات.
ولفت إلى أن هذا المصنع هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط .
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