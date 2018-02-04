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اقتصاد وأسواق
٢٥٨ مليون جنيه مساهمات جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد
الأحد 04 فبراير 2018 08:43 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أماني العزازي
أكد ماهر عطيه، مدير فرع بورسعيد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر أنه من المقرر أن تزور بورسعيد غدا الاثنين نيفين جامع رئيس الجهاز في إطار فعاليات مؤتمر "شباب بتبني مصر" الذى تنظمه محافظة بورسعيد
وتتفقد جامع على هامش فعاليات المؤتمر، مشروع ٥٨ مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة ، والذى ساهم الجهاز في تمويلها
وقال عطيه في تصريحات خاصة لموقع المال ، إن حجم مساهمات الجهاز في تمويل المشروعات الصناعية ببورسعيد، بلغ ٢٥٨ مليون جنيه منذ إنشاء الصندوق الاجتماعي ثم تحوله مؤخرا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
ولفت عطيه إلى أن عدد المشروعات الصغيرة التي قام الجهاز بتمويلها بلغت ١٠ ألاف مشروع وفرت ١٩ ألف فرصة عمل بالإضافة إلى تقديم منح لدعم شبكات المرافق من مياه وصرف صحى بإجمالي ١٨.٣ مليون جنيه
وأشار عطيه إلى أنه من المقرر أن تستعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أمام شباب المؤتمر الخدمات التي يقدمها الجهاز وانجازاته وبرنامج ريادة الأعمال في بورسعيد.
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