EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
هالة السعيد: 142 شركة مصرية بسلطنة عمان والعلاقات متميزة
الأحد 04 فبراير 2018 08:29 م
هالة السعيد في سلطنة عمان
أخر الأخبار
هالة السعيد في سلطنة عمان
المال- خاص
رافقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في زيارة رسمية لسلطنة عمان بناء على دعوة من السلطان قابوس، وذلك كأول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014
.
وقالت د. هالة السعيد إن الزيارة تأتي بهدف بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في عدة مجالات، والتشاور بشأن أخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وأضافت السعيد أن العلاقات المصرية العمانية، علاقات وطيدة تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمقها بين البلدين، والحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة من الطرفين، مشيرة الى أنه يوجد تشاور دائم تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، واتفاق على الصعيد السياسي بشأن المواقف والسياسات المختلفة.
وفي السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط أنه على مر التاريخ ارتبطت الدولتان بعلاقات قوية، فكانت سلطنة عمان بمثابة حلقة الوصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادي السند من جهة أخرى، الأمر الذي أدى الى قيام علاقات تجارية واقتصادية واسعة تطورت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة إلى أبعاد سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية.
الجدير بالذكر أنه على مستوى العلاقات الاقتصادية، تبلغ عدد الشركات المصرية في السلطنة 142 شركة تعمل في مجالات مختلفة.
يُشار إلى أنه قد انعقدت في مايو 2017 بالقاهرة أعمال اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والعمانية بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
كما أن الدولتين وقعتا ثلاثة اتفاقيات تعاون بين وزارتي القوى العاملة في البلدين في ختام اجتماعات الدورة ال 13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة، فضلًا عن التعاون الثقافي والإعلامي ودور الأزهر الشريف والبعثات العمانية الى جامعة الأزهر، ودور مكتبة الإسكندرية في تعميم العلاقات الثقافية بين البلدين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا