خسائر لمعظم البورصات العربية بقيادة الدوحة ومصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بقيادة الدوحة ومصر بينما صعد مؤشر بورصة مسقط فقط بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % ليستقر عند 5058 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشرات معظم البورصات العربية هبطت اليوم الأحد مع تراجع معظم الأسهم العالمية ولاسيما الأمريكية فى نهاية الأسبوع الماضى بعد أن أظهرت بيانات أقوى نمو سنوي للأجور في الولايات المتحدة منذ عام 2009 مما يزيد من احتمالات زيادة عدد مرات رفع أسعار الفائدة عما هو متوقع هذا العام.



وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 2.7 % ليسجل 8959 نقطة ليسجل أكبر هبوط له منذ يونيو الماضي بقيادة الشركات العقارية ومنها سهم الشركة المتحدة للتنمية التى خسر سعره 3.4 % وسعر سهم شركة بروة العقارية 3.2 %.



وتراجع أيضا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 % ليصل إلى 14876 نقطة بقيادة سهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية التى خسر سعره 7 % بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بلغ 19 % في صافي ربحها خلال العام الماضى.



وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.8 % ليصل إلى 3386 نقطة في أقل حجم تداول هذا العام مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2 % وهبط سعر سهم شركة الخليج للملاحة 4.6 % .



وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.6 % لينخفض إلى 4585 نقطة ومؤشرا بورصتى الكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند 6671 نقطة و 1355 نقطة على الترتيب.



ونزل مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.6 % ليسجل 7608 نقطة مع تفوق الأسهم الخاسرة عن تلك التي حققت مكاسب بنسبة 105 إلى 74 وهبط سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.7 % بعد أن خسر 4.9 % يوم الخميس الماضى وهوى أيضا سعر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدجلف) 9.9 % بعد أن قالت هيئة السوق المالية إنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها بعد قرار البنك المركزي بمنعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حتى تزيد الشركة رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

