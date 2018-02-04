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نقل وملاحة
مصر للطيران تحث وكلاء الشحن بالصين على الدعم المستمر
الأحد 04 فبراير 2018 08:10 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
قام هشام عليوة مدير عام الشئون التجارية بالشركة بحضور حفل تكريم وكلاء الشحن بجمهورية الصين الشعبية وذلك بالتنسيق مع وكيل عام المبيعات شركة Link global وبحضور مساعد مدير المحطة لشؤون البضائع ومدير مالي محطة جوانزو .
وشكر مدير عام الشئون التجارية الوكلاء وكذا وكيل عام المبيعات بالنيابة عن الطيار باسم جوهر رئيس مجلس الادارة وذلك لدعمهم الدائم باختيار شركة مصر للطيران للشحن الجوي وحثهم علي الدعم المستمر.
كما قام بشرح استراتيجية التطوير داخل شركة مصر للطيران للشحن الجوي وخاصة استراتيجية تطوير أسطول طائرات الشحن الجوي واستلام أولي الطائرات من طراز A330 خلال شهر يونيو القادم والذي سوف يتبعه من إمكانية التوغل بطائرات البضائع داخل القارة الآسيوية.
وتم تقديم الهدايا التذكارية لأكبر عشر وكلاء من حيث حجم تعاملاتهم مع شركة مصر للطيران للشحن الجوي وكذلك التهنئة بقدوم السنة الصينية الجديدة والتي سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري
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