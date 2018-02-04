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بورصة وشركات
أكبر شركة أوروبية للطيران الرخيص تتوسع بالشرق الأوسط
الأحد 04 فبراير 2018 07:47 م
رايان إير
أخر الأخبار
رايان إير
رويترز
تخطط رايان إير، أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، لبدء تسيير رحلات لها من الأردن للمرة الأولى الشهر المقبل، في إطار توسعة أنشطتها في الشرق الأوسط.
وقالت شركة الطيران الأيرلندية، التي تسير رحلات بالفعل إلى إسرائيل والمغرب، في بيان أنها ستبدأ بتشغيل مسار من عمان إلى بافوس في قبرص في مارس. وفي الشتاء القادم، ستسير الشركة رحلات على 14 مسارا من عمان والعقبة.
وأضافت رايان إير، التي نقلت نحو 130 مليون مسافر العام الماضي، إنها تتوقع نقل 430 ألف مسافر سنويا من الأردن وإليه.
والغالبية العظمى من مسارات رايان إير في الاتحاد الأوروبي لكنها تسير أيضا رحلات إلى دول خارج الاتحاد ترتبط، مثل الأردن، باتفاقات "سماوات مفتوحة" مع الاتحاد تسمح بتحرير السفر الجوي من القيود.
ورحبت وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب بإعلان رايان إير، وقالت في بيان إن تعزيز الربط الجوي هو أحد المجالات الرئيسية التي يركز عليها الأردن في ضوء تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي من خلال جذب استثمارات وتحفيز السياحة.
وتضررت سوق السياحة الأردنية في 2016 حينما قتل نحو 12 شخصا، من بينهم سائحة كندية، في هجومين شنهما متشددون إسلاميون في مدينة الكرك بجنوب البلاد.
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