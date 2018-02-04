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اقتصاد وأسواق
بروتوكول تعاون بين مصر الخير والاستثمار العربي لدعم برنامج الغارمين
الأحد 04 فبراير 2018 06:42 م
علي جمعة رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مصر الخير
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علي جمعة رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مصر الخير
المال- خاص
وقع الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع محمد هانى سيف النصر- رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى ممثلا عن مؤسسة بنك الاستثمار العربي للتنمية المجتمعية لدعم برنامج الغارمين
وأفاد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن مشروع الغارمين بدأته مصر الخير، لتقوم بكل الإجراءات القانونية، والتي تشمل 21 خطوة، بدء من الخروج من السجون، وصولا للانخراط في الحياة العامة، لتوفير دخل لهم، مشيرا إلي أن المؤسسة تحاول اتخاذ الإجراءات الاجتماعية، والاقتصادية، لمنع دخولهم السجون، فيتم ذلك من أجل تنمية الإنسان التي هي مهمة المؤسسة الأساسية.
وأضاف أن هذا التعاون بين مؤسسة مصر الخير، وبنك الاستثمار العربي، يهدف إلى دعم الإنسان وأعمار المجتمع لما فيه خير للناس.
ولفت إلى أن المؤسسة نجحت حتى الآن، في فك كرب 50 ألف غارم وغارمه.
وأكد أن المؤسسة تسعي بإرادة قوية لإخلاء السجون المصرية من الغارمين، ووضع أنظمة تمنع دخول الأشخاص للسجون، ومنع الشركات من استغلال حاجات طبقات الأكثر فقرًا، وهو الذي يصل بهم لهذه المرحلة.
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