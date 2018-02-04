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بورصة وشركات
الشمس للإسكان: لم نوقع عقودًا مع العاصمة الإدارية حتى الآن
الأحد 04 فبراير 2018 06:41 م
شركة الشمس للإسكان
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شركة الشمس للإسكان
رجب عزالدين
قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير إنها لم توقع أى عقود خاصة مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية حتى الآن.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان "الشمس تطرح مشروعًا بالعاصمة الإدارية يونيو المقبل".
وقالت الشركة إنها لا تزال فى مرحلة إعداد دراسة للمشروع تشمل الموقف المالى والنفى، ولم يتم تحديد المبلغ الاستثمارى الخاصة بهذا المشروع.
وقالت الشركة فى ديسمبر الماضى إنها دفعت 11 مليون جنيه كمقدم لحجز قطعة أرض، تقدر مساحتها بـ 38 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت الشركة فى بيان سابق للبورصة أن هذا المبلغ تم دفعه على سبيل جدية الحجز، علما بأنه لم يصل إليها رسميا خطاب بتخصيص الأرض.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 27.6% إلى 48 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، مقارنة بـ 38 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
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