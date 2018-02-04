البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بجلسة اليوم

البورصة المصرية

أسماء السيد



خسرت البورصة المصرية حوالي 10 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، إذ بلغ رأس مالها السوقي 851 مليار جنيه مقارنة بـ861 مليار جنيه خلال جلسة الخميس المنقضي.



واختتم السوق تعاملاته على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1.4% ليصل عند 14874 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.5% عند 857 نقطة.



وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 179 سهما، سيطر التراجع على حركة 125 سهما، فيما ارتفع 27 آخرون، بينما لم يتغير 27 سهما، وبلغت قيمة التداول اﻹجمالية على اﻷسهم 850 مليون جنيه.



واتجه اﻷجانب للبيع بـ89.7 مليون جينه، مقابل اتجاه المصريين والعرب للشراء بقيمة مشتريات بلغت 86 و 3.6 مليون جنيه على التوالي، وهيمن المصريون على 72% من إجمالي التعاملات مقابل 10% للعرب و 17% للأجانب.