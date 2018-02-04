EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بجلسة اليوم
الأحد 04 فبراير 2018 06:27 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد
خسرت البورصة المصرية حوالي 10 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم اﻷحد، إذ بلغ رأس مالها السوقي 851 مليار جنيه مقارنة بـ861 مليار جنيه خلال جلسة الخميس المنقضي.
واختتم السوق تعاملاته على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1.4% ليصل عند 14874 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.5% عند 857 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 179 سهما، سيطر التراجع على حركة 125 سهما، فيما ارتفع 27 آخرون، بينما لم يتغير 27 سهما، وبلغت قيمة التداول اﻹجمالية على اﻷسهم 850 مليون جنيه.
واتجه اﻷجانب للبيع بـ89.7 مليون جينه، مقابل اتجاه المصريين والعرب للشراء بقيمة مشتريات بلغت 86 و 3.6 مليون جنيه على التوالي، وهيمن المصريون على 72% من إجمالي التعاملات مقابل 10% للعرب و 17% للأجانب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا