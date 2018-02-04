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بورصة وشركات
الوكيل يعيد هيكلة مساهمات وكالكس للتصدير
الأحد 04 فبراير 2018 06:23 م
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
أخر الأخبار
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
دعاء حسنى
علمت "المال" أن رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة شركة وكالكس للتصدير والاستيراد، نقل 25 % من أسهم الشركة إلى أحفاده، فى إطار عملية إعادة هيكلة للشركة.
وكانت سوق خارج المقصورة فى البورصة قد شهدت منذ أسبوعين، تنفيذ صفقة بقيمة 25.557 مليون جنيه على 2.555 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات للسهم.
وتأسست وكالكس عام 1972، من خلال الوكيل، والذى يتولى أيضا رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية، وتعتبر وكالكس من أكبر شركات الاستيراد والتصدير فى مصر، وتستورد الأرز والقمح ومختلف الحبوب الغذائية.
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