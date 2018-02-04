القومي للبحوث يتجه لتطوير طرق تربية الأسماك

المركز القومى للبحوث

المال- خاص



شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الأحد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز القومي للبحوث، ومزرعة محمد موافي بكفر الشيخ، والتى لها تاريخ طويل في الإنتاج السمكي، بغرض تسويق البحث العلمى.



وتنص الاتفاقية التى تستمر لمدة ستة أشهر، على أن يتعاون الطرفان معًا فى مجال تطوير طرق تربية الأسماك باستخدام منتج المركز القومى للبحوث (المخصب الحيوي) EMR1 ومتابعة الأعمال الفنية بالمشروع في مساحة محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك لمحاولة اختزال تكلفة التغذية والحفاظ علي جودة المياه بأحواض التربية، علي أن يساهم قسم بحوث الأحياء المائية؛ في توفير الدعم الفني، وتحديد أفضل الأساليب العلمية والفنية للحصول علي أفضل إنتاج، كما أن المركز يمتلك حق المعرفة في إنتاج EMR1، وتقوم إدارة المزرعة بتطبيق هذه المنظومة في المزرعة بعد التنشيط.



كما تتضمن الاتفاقية التزام قسم بحوث الأحياء المائية بالمركز القومى للبحوث بتوفير الكميات المطلوبة من منتج EMR1 علي سبيل التجريب للمساحة المتفق عليها (2 فدان) وتقديم الخبرة الفنية للمزرعة، وحل المشكلات الفنية التي تطرأ علي هذا العمل، ومتابعة العمل وطريقة التطبيق وزيارة المزرعة مرتين شهريا.



ومن جانبها تلتزم إدارة مزرعة محمد موافى بتوفير كافة نفقات تنفيذ الأعمال المطلوبة من إنتقالات وثمن الزريعة والتغذية المختلفة حال الإحتياج إليها، ومتابعة تنفيذ الأعمال تحت الإشراف العلمي الكامل للمساحة المتفق عليها في إطار التعاون المشترك بينهما.



وأكد الوزير على أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة والإستفادة من الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية المبنية على قاعدة أكاديمية ثابتة، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية فى خفض تكاليف إنتاج الأسماك إلي أقل من النصف، وبما يساهم في توفير الغذاء الرخيص للمواطن المصري.



وأشار د. عبد الغفار إلى أن المركز القومى للبحوث يعد أكبر مؤسسة بحثية علمية فى مصر، تضم كافة التخصصات العلمية فى مجالات الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، والزراعة، والصيدلة، والطب، والهندسة، والبيطرة وعلوم البيئة بجميع فروعها، مشيدًا بالدور الهام الذى يلعبه المركز القومى للبحوث فى تطوير الإنتاج السمكى.