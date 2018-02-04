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نقل وملاحة
وزير النقل: طرح 4 موانئ نهرية على القطاع الخاص
الأحد 04 فبراير 2018 06:06 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
مدحت اسماعيل:
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تخطط لطرح 4 موانئ نهرية على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تراهن على النيل فى تخفيف الضغط عن الطرق البرية عبر نقل البضائع فى النيل.
وأضاف خلال كلمته فى ملتقى الاستثمار الثالث الذي ينظمه اتحاد الغرف، أن الموانئ هي: ميناء قنا النهرى بمساحة 15 فدانا، وسوهاج النهرى بمساحة 15 فدانا، وميناء أسيوط النهرى بمساحة 34 فدانا، وميناء ميت غمر النهرى بمساحة 16 فدانا.
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