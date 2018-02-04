الأهلي الكويتي يقدم 50 مليون جنيه قروضا لمؤسسة مشروعات صغيرة

سيد بدر





وقع البنك الاهلي الكويتي – مصر بروتوكول تمويل مع الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر .





كشف ماهر حمزاوي , رئيس الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين ، عن أن البنك الاهلي الكويتي وافق علي منح الجمعية 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لزيادة الطلب علي القروض من جانب الجمعية لعملائها .





وأوضح حمزاوي، لأن العقد بقيمة 50 مليون جنيه مقسمة الي 20 مليون جنيه ودائع , و30 مليون اضافية خط ائتماني بالبنك للجمعية وسيتم السحب منه عند الحاجه اليه لتمويل المشروعات .



وأشار حمزاوي الي انه من المقرر البدء في السحب من الخط الائتماني خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري خاصة وان الجمعية تلقت طلبات لمنح تمويلات وقروض للمشروعات متناهية الصغر الامر الذي سيجعل الجمعية تتجه للحصول علي اموال من الخط الائتماني بالبنك الاهلي الكويتي.





وأضاف أن حجم الطلب على الإقراض من خلال الجمعية حاليا كبير حتى ارتفع من 55 مليون جنيه الي 70 مليون جنيه , لافتا الي ان كان يلزم مواجهة الزيادة المقدرة بـ 15 مليون جنيه من خلال الخط الائتماني الذي تم توقيعه مع البنك الاهلي الكويتي , موضحا ان كل التمويلات يتم توجيهها الي المشروعات متناهية الصغر فقط طبقا للقانون .





وأوضح حمزاوي أن الجمعية تستهدف حاليا التوسع والانتشار في فروعها وافتتاح فروع جديدة



ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 3 فروع جديدة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية في منيا القمح بمحافظة الشرقية والصف بمحافظة الجيزة وفي الباجور بمحافظة المنوفية.

من جانبه أكد خالد السلاوي , الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي الكويتي – مصر علي اهتمام مصرفه بالقطاع المتناهي الصغر والذي يمثل احد اهم ركائز الاقتصاد القومي نظرا للدور الايجابي الذي يؤديه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .