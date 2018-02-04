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عقـــارات
هايد بارك القاهرة الجديدة تتوقع استثمارات تصل إلى مليار جنيه
الأحد 04 فبراير 2018 05:49 م
هايدي بارك القاهرة الجديدة
أخر الأخبار
هايدي بارك القاهرة الجديدة
المال خاص
أعلنت شركة "هايد بارك للتنمية" عن توقيع عقود مع مجموعة من شركات المقاولات وعدد من الشركات المختصة بتطوير البنية التحتية للمشروعات منها "حسن علام"، و"ريدكون"، و"كونستك"، و"طيبة"، و"تاون جاس"، و"سوليد كونستراكشن" وغيرهم، بإجمالي استثمارات تصل الى مليار جنيه مصري وفقًا لخطتها التطويرية والتوسعية لعام 2018-2019، حيث ستعمل هذه الشركات على تطوير و بناء 5 مناطق في مشروع "هايد بارك" القاهرة الجديدة.
وقال أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة "هايد بارك للتنمية": إن هايد بارك عازمة على أن يصبح مشروع "هايد بارك - القاهرة الجديدة" خطوة على بداية طريق تغيير وجة التجمع الخامس، حيث نتعاون مع نخبة من أفضل شركات المقاولات الذين سيتولون أعمال البناء وتطوير البنية التحتية للمباني السكنية في المشروع.
كما أكد سراج على أن "هايد بارك" ماضية بقوة في تنفيذ مشروعاتها الحالية مع عزم الشركة على الوفاء بوعودها للتسليم في الموعد المحدد أو حتى التسليم المبكر والذي تعتمده خطة الإدارة الجديدة منذ إعادة الهيكلة في 2016، كما أنه لفت إلى إلتزام "هايد بارك" بدورها كمطور للمشروعات العقارية المصرية التي تسهم بدور حيوي وفعال في دعم الإقتصاد المصري وخطط الإصلاح.
من الجدير بالذكر أن "هايد بارك - القاهرة الجديدة" مجتمع سكني متكامل على مساحة 6 مليون متر مربع فى قلب القاهرة الجديدة، بتكلفة إستثمارية تتخطى 35 مليار جنيه ويتكون من 8 مراحل مختلفة، وتتضمن المراحل جزء سكنى وأخر إداري وجزء خدمى و تتراوح الوحدات السكنية فى المساحات والأشكال وتبدأ من 82 متر مربع وحتى 1200 متر مربع وتضم الشقق العصرية، الدوبلكس، التوين هاوس، التاون هاوس والفاميلى هاوس، مُفَعّل فيها كافة المرافق الحيوية المتكاملة مثل الكهرباء والمياة والغاز
وقالت "هايد بارك" إنها تحرص على تزويد مشروعاتها بكافة الخدمات الإجتماعية والرياضية حيث يحتوى المشروع على كلوب هاوس، إلى جانب النادى الرياضى قيد الإنشاء على مساحة قدرها 40 فدان، وذلك إيمانًا من "هايد بارك" بأهمية تقديم كل سبل الحياة والمعيشة المتكاملة لساكني المشروع.
كما دشنت "هايد بارك – القاهرة الجديدة" "المنطقة الإدارية – "بيزنس ديستركت" بالمشروع التي تتيح مساحات مكتبية صغيرة وكبيرة تبدأ من 54 متر مربع الى مباني ادارية كاملة بالاضافة الى موقف سيارات يتسع الى 4000 سيارة، لتلبية جميع إحتياجات أصحاب الأعمال وذلك لتحقيق التوازن بين الجزء السكني للمشروع والحياة العملية.
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