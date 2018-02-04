التعليم العالى: يجب تحويل الابتكارات والأبحاث لمنتج بعائد

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال- خاص



عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. مها الدملاوى مدير المدينة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



فى بداية الاجتماع أكد الوزير حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمى، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030



وأشار إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج، مؤكداً أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كافة الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.



وشدد د. عبد الغفار على الاهتمام بالنشر العلمى للمشروعات البحثية التى تساعد فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع، مطالبًا بإجراء تقييم على مستوى كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنشر العلمى فى المجلات العلمية العالمية مثل Natureو Science.



ومن جانبها أشارت د. مها الدملاوى إلى إنشاء مكتب فنى متخصص للتعامل مع المستثمرين، وذلك استجابة لاقتراح السيد الوزير باجتماع مجلس الإدارة الماضى، مؤكدة أنه تم إنشاء مكتب خدمة العملاء؛ بهدف الحصول على منتجات بحثية ترتبط بأولويات المجتمع المصرى والقضايا القومية الراهنة.



كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للإنتاج الحيوانى.



حضر الاجتماع د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. ياسر رفعت أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث.

