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استثمار
التمويل الدولية: نساند الحكومة المصرية عبر دعم الاقتصاد
الأحد 04 فبراير 2018 05:31 م
مؤسسة التمويل الدولية
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مؤسسة التمويل الدولية
سمر السيد:
قال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن ، أن المؤسسة تساند الحكومة المصرية عبر دعم الاقتصاد بالطرق المثلى فضلاً عن التعاون فى مشروعات للشراكة بين القطاعين الخاص والعام كالطاقة مثلاً .
وأشار في كلمته بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، إلى أن هناك الكثير من الفرص أمام المؤسسة للعمل في مشروعات البنية الأساسية ولذا يجب على الحكومة اجتذاب القطاع الخاص لعمل مشروعات في هذا النطاق
ولفت إلى أن هذه تعتبر أحد التحديات التي تواجههم حالياً في ظل عدم قدرتهم على الدخول في أي مشروع بدون القطاع الخاص ، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن ذلك.
وأضاف أن المتطلبات كثيرة فيما يتعلق بمساندة مشروعات البنية التحتية ، لافتاً إلى أهمية إيجاد الدعم لمواجهة الفقر وعدم المساواة.
وأكد أن المؤسسة تجد الكثير من الفرص فى تمويل مشروعات بقطاع التصنيع، لافتاً إلى أنها قدمت دعم في قطاعات الإنشاءات وتحقيق الشمول المالي كوسيلة لأن تكون جزء من تنمية مصر.
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