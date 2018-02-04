إسماعيل يدعو لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية

المال- خاص



عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الري بالمحافظات، بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة.





وخلال الاجتماع، عرض وزير الري تقريراً تضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في عدد من المشروعات والتي تتضمن تطهير الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، ومواجهة مخاطر السيول في المحافظات.





ووجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التنسيق فيما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين كفاءة الترع والمصارف والتخلص من ورد النيل، وضمان تدبير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المتفق عليها، وازالة أي عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ.

