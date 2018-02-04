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سيــارات
خلال 2017 bmw تتخطى 2 مليون سيارة
الأحد 04 فبراير 2018 05:11 م
bmw
أخر الأخبار
bmw
المال- خاص
استطاعت BMW تحقيق ارتفاعا فى مبيعاتها لتسجل 2,088,283 سيارة حول العالم خلال 2017 بارتفاع بلغ 4.2% عن عام 2016.
كما سجلت BMW مبيعات قياسية العام الماضي بدعم من الطلب على السيارات الرياضية متعددة الأغراض، والتى تحتفظ BMW بالصدارة من حيث مبيعاتها لتلك السيارات الفاخرةعلى مستوى العالم .
وتتصدر سيارات BMW الألمانية الفاخرة على المستوى المحلى مبيعات "الفاخرة" منذ سنوات بفارق كبير عن منافسيها وذلك لما تمتع به من إمكانيات متطورة ومراعاتها أقصى درجات و معايير السلامة والأمان بجانب عوامل الترفيه و الرفاهية، بخلاف استراتيجية المجموعة البافارية للسيارات وكيل BMW التى تعمل على طرح مختلف طرازات العلامة الألمانية محلياً والاهتمام بالصيانة ومراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة.
وكشفت البافارية عن عدد من الطرازات المختلفة للعلامة الألمانية مدعمة بتقنيات الأداء المتطور والتى من بينها سيارات الفئه الثالثة ثم الفئة الخامسة و السابعة لتستقبل عام 2018 بسيارات تدعمها للاستمرار فى صدراة شريحة السيارات "الفاخرة".
ويعتبر مصنع المجموعة البافارية للسيارات بمدينة السادس من أكتوبر واحد من أهم الركائز الاساسية فى تقديم السيارات بجودة مرتفعة واسعار تنافسية وهو ما دفع لسيارات العلامة الالمانية بالاستحواذ على الحصة السوقية الاضخم من شريحة السيارات الفارهه
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