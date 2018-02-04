خالد حجازى : تغير دورة العروض وراء تراجع عدد العملاء

سمية كمال:

رصدت بوابة المال تطور أعداد مشتركى اتصالات مصر طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات منذ بدء استضافتها خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " المملوكة للمصرية للاتصالات فى 18 سبتمبر الماضى .

وأظهرت المؤشرات تراجع عدد عملاء اتصالات فى سبتمبر 2017 بنحو 200 ألف عميل تقريبا ليصل إلى 23.9 مليون عميل مقارنة مع 24.1 مليون فى أغسطس من نفس العام .

بينما وصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى 23.1 مليون ، و 23.2 مليون فى شهر نوفمبر .

وكانت المصرية للاتصالات قد تعاقدت فى مايو الماضى مع اتصالات مصر على تقديم خدمات المحمول " we " عبر شبكتها بنظام التجوال المحلى بأكواد تحمل رقم 0155 لحين قيامها ببناء شبكة خاصة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G .

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات صوتية ووحدات ميجابايت من البيانات بالجملة وإعادة بيعها للعميل .

وأرجع خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، سبب انخفاض عدد المشتركين إلى تغير دورة العروض المقدمة للمشتركين ، ولا يتعلق باستضافة شبكة اتصالات خدمات المشغل الرابع للمحمول " we " ، مضيفا : التراجع أمر طبيعى طالما لم يصل إلى ملايين.

وأضاف حجازي فى تصريحات لـ "المال"، أن استضافة الشركة للمصرية للاتصالات لا يؤثر علي الشركة، حيث أن عدد عملاء اتصالات مصر، يقدر بأكثر من 30 مليون عميل.

وحسب أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات، فإن عدد عملاء "we " منذ انطلاق خدماتها فى 18 سبتمبر الماضى، وحتى ديسمبر 2017 وصل إلى مليونى عميل .

الشهر عدد مشتركى اتصالات " بالمليون عميل" أغسطس 24.1 سبتمبر 23.9 أكتوبر 23.1 نوفمبر 23.2

عدد عملاء اتصالات مصر منذ استضافتها we