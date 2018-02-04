القلعة: 4.2 مليار دولار استثمارات مشروع المصرية للتكرير

المصرية للتكرير

دعاء حسني



قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، إنه تم الانتهاء من 96.5% من مشروع الشركة المصرية للتكرير، وسيتم الانتهاء بالكامل منه يونيو المقبل، على أن يبدأ أولى إنتاجه من المنتجات البترولية، بنهاية العام الجاري.



وأضاف هيكل، خلال كلمته بملتقى مصر الثالث للاستثمار، اليوم الأحد، أن حجم استثمارات المشروعات تبلغ 4.2 مليار دولار، مضيفًا أن المشروع جرى تمويله بقروض تصل إلى 2.7 مليار دولار من مستثمرين، ببنوك: الاستثمار الأوروبي، التنمية الأفريقي، وآخر في اليابان.



وأكد هيكل أن مشروع الشركة المصرية للتكرير، به مساهمات بجانب مجموعة القلعة، لمستثمرو خليج وعرب تقترب من 1.4 مليار دولار، فضلًا عن مساهمات من منظمة التمويل الدولية "IFC".



وأشار إلى أن موقع المشروع يعمل به قرابة 15 ألف عامل، وسيقل عدد العمالة مع بدء إنتاج المشروع، لكن سيظل تأثيره القوي على الاقتصاد.



ولفت إلى أن التأثير القوي لهذا المشروع على الاقتصاد المصرى، متابعًا: "الدولة تدعمنا بقوة وبخاصة في هذا المشروع، وبصورة غير طبيعية في آخر 3 سنوات، خاصة فيما يتعلق بإنهاء التراخيص عبر وزراء الحكومات المتعاقبة السابقة والحالية".



وتأتي أهمية المشروع الذى يعكف علي زيارته مرتين أسبوعيًا، وفقًا لهيكل فإنه سيوفر منتجات بترولية تقارب قيمتها 3 مليارات دولار كانت تستوردها مصر من الخارج، ما سيقلص فاتورة استيراد المنتجات التي تشكل عبئًا على ميزان المدفوعات، وتصل واردات المنتجات البترولية.