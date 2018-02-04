التعليم العالي تخصص 107 ملايين جنيه لشراء أجهزة طبية للجامعات

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال - خاص



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 107 ملايين جنيه، بموزانة العام المالى 2017/2018، لتمويل شراء أجهزة ومعدات طبية بالمستشفيات الجامعية.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولى، أن الجامعات المستفيدة من هذا الدعم هي: (عين شمس، المنوفية، جنوب الوادى، سوهاج، أسيوط، الزقازيق، المنصورة، الفيوم، وأسوان، بنها، بنى سويف، المنيا، وكفر الشيخ).



يأتي ذلك فى ضوء التنسيق بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاستثمار والتعاون الدولى.