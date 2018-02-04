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بورصة وشركات
إيديتا تستهل 2018 بإطلاق منتج جديد
الأحد 04 فبراير 2018 03:09 م
إيديتا
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إيديتا
أسماء السيد
أعلنت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية، عن إطلاق باقة جديدة من منتجات "المافنز"، تحت علامة "تودو"، وتحديدًا "مني مافنز" بالشوكلاته والفانيليا مع قطع الشوكلاته، ويمثل أول المنتجات التى تطلقها الشركة خلال عام 2018.
وأوضحت الشركة، في بيان -حصلت "المال" على نسخه منه- أن سعر بيع العبوة سيبلغ 5 جنيهات.
وقال هاني برزي، رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب، إن شركته بدأت العام الجاري بإطلاق منتج جديد، في إطار الإستراتيجية الخاصة بتنويع منتجات الشركة لحفاظ على حصتها السوقية.
ايديتا للصناعات الغذائية
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